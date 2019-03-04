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Макрон выступает за пересмотр Шенгенской системы

4 Марта 2019 в 23:25
Макрон выступает за пересмотр Шенгенской системы

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым коренным образом пересмотреть устройство и действие Шенгенской системы.

В частности, он предлагает создать «общую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища», передает ТАСС.

Также в рамках системы необходимо реализовывать «меры общеевропейской солидарности - то есть будет существовать общая политика в сфере предоставления убежища».

Шенгенская зона — пространство 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой. 

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