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Макрон вместо обезьян. Опубликована истинная обложка Charlie Hebdo

20 Июля 2018 в 08:47
Макрон вместо обезьян. Опубликована истинная обложка Charlie Hebdo
Фото: Twitter//Charlie Hebdo

Разлетевшуюся по сети обложку Charlie Hebdo с изображением национальной сборной в качестве обезьян разоблачили как фейк. Настоящей обложкой французского сатирического журнала стала карикатура с изображением игроков сборной с профилем президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщил журналист Reuters Мишель Роуз в Twitter.

Как сообщает Ura.ru, на обложке поменялись не только лица французских футболистов, но и их фамилии на футболках. Так защитник сборной Франции Самюэль Умтити стал Умти Макроном, а нападающий Анутан Гризманн – Гриз Макроном.

charlie hebdo macron.jpg

Ранее в сети появилась якобы ставшая обложкой Charlie Hebdo карикатура с изображением обезьян и кубком чемпионата мира по футболу. 

charlie hebdo.jpg

Напомним, его получила французская национальная команда после победы над сборной Хорватии со счетом 4:2 в финале мундиаля, который прошел в России.

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