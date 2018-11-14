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Макрон ушел ночевать на авианосец

14 Ноября 2018 в 23:29
Макрон ушел ночевать на авианосец

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду вечером общается с военнослужащими на атомном авианосце «Шарль де Голль»,

В настоящее время авианосец находится не в порту, а в Средиземном море, где проходит испытания после ремонтных работ. Ожидается, что французский лидер останется на авианосце на ночь, передает «Интерфакс».

«Шарль де Голль» - единственный действующий французский авианосец.

Ранее НСН сообщала, что президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель ошибочно приняли за супругов. Инцидент произошел вблизи города Компьень, где в 1918 году было подписано соглашение о прекращении военных действий между Антантой и Германией, что ознаменовало окончание Первой мировой войны.

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