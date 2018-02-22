Макрон сыграет в сказке Прокофьева «Петя и волк»

Эммануэль Макрон 1 марта исполнит одну из ролей в музыкальной сказке Сергея Прокофьева «Петя и волк», сообщает РИА «Новости».



Представление состоится в одном из залов Елисейского дворца.



Список приглашенных на вечер составляет первая леди Брижит Макрон. Какую роль исполнит в спектакле президент Франции, пока неизвестно.



Симфоническая сказка для детей «Петя и волк» была написана знаменитым советским композитором Сергеем Прокофьевым на собственный текст в 1936 году.



