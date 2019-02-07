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Макрон от обиды не поедет в Мюнхен

7 Февраля 2019 в 20:19
Макрон от обиды не поедет в Мюнхен

Эмманюэль Макрон объявил об отмене участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «Suddeutsche Zeitung» со ссылкой на собственные источники.

16 февраля канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции планировали выступить на конференции. Отказ обоснован организационными сложностями с французской стороны.

Ранее сообщалось о разногласиях Берлина и Париже по поводу проекта газопровода «Северный поток 2». Франция намерена высказаться в пользу внесения поправок к Газовой директиве Европейского Союза, передает «Интерфакс».

Ранее проект «Северный поток — 2» стал «великим провалом украинской дипломатии», заявил депутат Верховной рады Вадим Ивщенко. По его мнению, газотранспортная система Украины придет в упадок после реализации проекта и потеряет на транзите порядка 4 миллиардов долларов.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью НСН напомнил, что строительство «Северного потока - 2» спровоцировали своими необдуманными решениями власти страны.

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