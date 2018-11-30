Макрон обсудил с саудовским кронпринцем «убийство в Стамбуле»

Президент Франции провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20.

Эммануэль Макрон «твердо настаивал» на приобщение международных экспертов к расследованию убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Стороны также обсудили ситуацию в Йемене, передает «Интерфакс».

Ранее НСН сообщала, что приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашокджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд. Как сообщили СМИ, к такому выводу пришли в ЦРУ.