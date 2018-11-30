Пятница
30 ноября
USD 66.63
EUR 75.89
Горячие новости

Макрон обсудил с саудовским кронпринцем «убийство в Стамбуле»

30 Ноября 2018 в 21:21
Макрон обсудил с саудовским кронпринцем «убийство в Стамбуле»

Президент Франции провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20.

Эммануэль Макрон «твердо настаивал» на приобщение международных экспертов к расследованию убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Стороны также обсудили ситуацию в Йемене, передает «Интерфакс».

Ранее НСН сообщала, что приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашокджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд. Как сообщили СМИ, к такому выводу пришли в ЦРУ.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.