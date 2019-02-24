Макрон не стал раздражать «желтые жилеты» отдыхом на горных курортах

Французский президент Эммануэль Макрон решил не раздражать «желтых жилетов» поездкой на дорогостоящий горный курорт. Такую информацию опубликовала газета Le Parisien.

Издание сообщает, что обычно чета Макронов отдыхает на недорогом курорте в Пиренейском горном массиве — Ла Монжи, где ценник ниже, чем в Альпах. Однако, отмечают журналисты, с учетом постоянных протестов «желтых жилетов» большинство французов может прийти к мысли о том, что и этот отдых им не по карману.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в беседе с НСН сравнил историю с Макроном и «желтыми жилетами» с историей с Мадуро и протестующими в Венесуэле.

