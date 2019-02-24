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Макрон не стал раздражать «желтые жилеты» отдыхом на горных курортах

24 Февраля 2019 в 19:30

Французский президент Эммануэль Макрон решил не раздражать «желтых жилетов» поездкой на дорогостоящий горный курорт. Такую информацию опубликовала газета Le Parisien.

Издание сообщает, что обычно чета Макронов отдыхает на недорогом курорте в Пиренейском горном массиве — Ла Монжи, где ценник ниже, чем в Альпах. Однако, отмечают журналисты, с учетом постоянных протестов «желтых жилетов» большинство французов может прийти к мысли о том, что и этот отдых им не по карману.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в беседе с НСН сравнил историю с Макроном и «желтыми жилетами» с историей с Мадуро и протестующими в Венесуэле.

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