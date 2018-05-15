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Макрон дозвонился до Путина

15 Мая 2018 в 12:18
Макрон дозвонился до Путина

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает «Свободная пресса», ссылаясь на пресс-службу Кремля. Отмечается, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе французской стороны, лидера затронули ситуацию, касающуюся выхода США из иранской ядерной сделки.

Помимо этого, Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование, вопросы подготовки визита президента Франции в Россию – 24 и 25 мая он намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Также в разговоре российский лидер выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим в Париже в минувшую субботу, отмечает Газета.ру. В свою очередь RT напоминает, что 12 мая на одной из парижских улиц мужчина атаковал прохожих. Он наносил удары ножом, выкрикивая исламистские лозунги. Как сообщили позже СМИ, нападавшим оказался выходец из Чечни 1997 года рождения. Он был ликвидирован стражами порядка. 



 

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