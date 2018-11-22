Макфол и Браудер поздравили друг другу с неудачей России в Интерполе

«Всем, кто участвовал в общественной кампании, в твиттере или еще где-то, с целью не допустить российского генерала до руководства Интерпола, спасибо!», - написал экс-посол.
В ответ Браудер, активно выступавший против избрания россиянина Александра Прокопчука главой Интерпола, поблагодарил самого Макфола.
«Спасибо, Майк. Ваш голос и поддержка внесли огромный вклад», - отметил Браудер.
Стоит отметить, что по словам Макфола, усилия США по недопущению россиянина до руководства Интерполом нельзя считать «вмешательством» аналогичным тому, в котором последнее время нередко обвиняют Россию, например, в американские выборы.
Напомним, что Майкл Макфол проходит по делу Hermitage Capital Уильяма Браудера.