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Макфол и Браудер поздравили друг другу с неудачей России в Интерполе

22 Ноября 2018 в 06:32
Макфол и Браудер поздравили друг другу с неудачей России в Интерполе
Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол и инициатор «списка Магнитского», финансист Билл Браудер поздравили друг друга в Twitter с избранием не россиянина на пост нового главы Интерпола, сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Всем, кто участвовал в общественной кампании, в твиттере или еще где-то, с целью не допустить российского генерала до руководства Интерпола, спасибо!», - написал экс-посол.

В ответ Браудер, активно выступавший против избрания россиянина Александра Прокопчука главой Интерпола, поблагодарил самого Макфола.

«Спасибо, Майк. Ваш голос и поддержка внесли огромный вклад», - отметил Браудер.

Стоит отметить, что по словам Макфола, усилия США по недопущению россиянина до руководства Интерполом нельзя считать «вмешательством» аналогичным тому, в котором последнее время нередко обвиняют Россию, например, в американские выборы. 

 Напомним, что Майкл Макфол проходит по делу Hermitage Capital Уильяма Браудера. 
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