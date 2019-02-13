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Македония официально сменила название

13 Февраля 2019 в 21:55
Македония официально сменила название

Македония официально сменила название на «Республика Северная Македония».

После официального переименования страны правительство планирует в течение трех дней сменить знаки на всех пунктах пограничных переходов на границах страны, а также в аэропортах; в течение двух недель поменять печатные материалы, связанные с названием страны. Кроме того, Национальный банк разработает план постепенной замены банкнот, передает «Синьхуа».

Жители Македонии поддержали переименование на референдуме, однако из-за низкой явки он был признан не состоявшимся. Однако голосование имело рекомендательный характер, поэтому поправки в Конституции внёс уже парламент. Это событие приветствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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