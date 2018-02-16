Македония может сменить название летом 2018 года

Республика Македония может получить новое название к июню 2017 года. Об этом рассказал глава МИД страны Никола Димитров. По его словам, для этого делается всё возможное, чтобы было принято такое политическое решение. Министр добавил, что надеется на консенсус с Грецией по этому вопросу, передает ТАСС.

По словам дипломата, Европа не может быть стабильной без участия Балкан.

Скопье и Афины на протяжении 30 лет пытаются разрешить спор по поводу названия Македонии, которое полностью совпадает с названием северной греческой области. Греция добивается изменения названия бывшей югославской республики и блокирует вступление страны в Евросоюз и НАТО.

Версии вероятного нового названия для Македонии не сообщаются.