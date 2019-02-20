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Макаревич назвал большинство жителей Земли идиотами

20 Февраля 2019 в 09:18
Макаревич назвал большинство жителей Земли идиотами

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли – идиоты. Свое мнение музыкант высказал во время интервью «Ленте.ру». Макаревич рассказал о своей работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре, членом которого стал в начале 2019 года.

По словам лидера «Машины времени», он против каких-либо запретов, кроме одного - «орать по телевизору», передает Ura.ru.

«Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность», — заявил Макаревич.

При этом себя музыкант зачислил в оставшиеся двадцать процентов населения, пишут argumenti.ru.

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