МАК приступил к расшифровке последнего полёта разбившегося Ан-148

Все данные о последнем полёте разбившегося 11 февраля Ан-148 успешно извлечены. Теперь специалисты приступили к их расшифровке. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора. Имеется запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой», - рассказали в МАК.

Чтобы получить данные, специалистам пришлось работать всю ночь, так как из-за сильных повреждений самописцы потребовали полной разборки модулей, сообщает РЕН ТВ .

Напомним, Ан-148 разбился 11 февраля. Самолёт следовал из Москвы в Орск. Крушение произошло сразу после взлёта, обломки были найдены в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они скончались. Ранее стало известно, что поисковая операция на месте крушения переходит в завершающую стадию, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .