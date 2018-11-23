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Mail.ru Group закроет один из сервисов

23 Ноября 2018 в 22:27
Mail.ru Group закроет один из сервисов

Mail.ru Group сообщила о закрытии с 24 декабря сервиса «Товары Mail.ru», который позволяет сравнивать цены на товары на различных интернет-площадках, передает ТАСС.

С 23 ноября сервис приостанавливает прием заявок на регистрацию новых участников и закрывает прием платежей.

Закрытие проекта связано со снижением популярности подобных сервисов.

Ранее НСН сообщала, что холдинг USM передал контроль над долей в Mail.ru Group генеральному директору компании Борису Добродееву. Соответствующее заявление подписано основателем холдинга - Алишером Усмановым.

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