Mail.ru Group закроет один из сервисов

Mail.ru Group сообщила о закрытии с 24 декабря сервиса «Товары Mail.ru», который позволяет сравнивать цены на товары на различных интернет-площадках, передает ТАСС.

С 23 ноября сервис приостанавливает прием заявок на регистрацию новых участников и закрывает прием платежей.

Закрытие проекта связано со снижением популярности подобных сервисов.

Ранее НСН сообщала, что холдинг USM передал контроль над долей в Mail.ru Group генеральному директору компании Борису Добродееву. Соответствующее заявление подписано основателем холдинга - Алишером Усмановым.