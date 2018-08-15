Mail.ru Group просит Верховный суд амнистировать осуждённых за репосты и «лайки»

Mail.Ru Group выступила за амнистию осужденных за публикации в социальных сетях, которые были признаны экстремистскими. Как отмечает «Интерфакс», соответствующее обращение компания, которой принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети – «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», направила в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, а также в Минюст России. Mail.Ru Group настаивает на амнистии тех осужденных, чьи действия (в том числе лайки, репосты, публикации изображений) не имели опасных последствий.

Между тем, ранее стало известно, что социальная сеть «ВКонтакте» запускает полную приватность личных страниц пользователей. Как отмечает Газета.ру, эти изменения необходимы для того, чтобы защитить пользователей от возможных уголовных преследований за лайки и репосты в соцетях.