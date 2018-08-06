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Mail.ru Group предлагает амнистировать за «лайки» и репосты

6 Августа 2018 в 16:38
Mail.ru Group предлагает амнистировать за «лайки» и репосты
Пользователи социальных сетей, осужденные за лайки и репосты, должны быть амнистированы, а подобные случаи в дальнейшем должны быть декриминализованы. Такую позицию озвучила российская интернет-компания Mail.ru Group, которой принадлежат соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Они опубликовали свою официальную позицию после череды возбуждения уголовных дел в отношении россиян, которые одобрили тот или иной пост, а также размещали их на своих страницах.Как отметили в компании, в этих случаях, как правило, реакция правоохранительных органов «явно не соответствуют потенциальной угрозе», а их реакция — «немотивированно жесткая».

Также в Mail.ru Group отметили, что «возможность обмениваться информацией — самая большая ценность социальных сетей».

Как напоминает Ura.ru, в свою очередь, депутаты Госдумы также выступали с подобной инициативой.

Законопроект с отменой уголовной ответственности и заменой ее на административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей был внесен на рассмотрение членами парламента в конце июня.

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