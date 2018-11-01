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Магомедовы встретят Новый год в СИЗО

1 Ноября 2018 в 20:30

Тверской районный суд столицы продлил до 5 февраля 2019 года арест владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, а также экс-руководителю входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артуру Максидову, передает корреспондент Агентства «Москва» из зала суда.

В ходе судебного заседания следователь просила суд оставить обвиняемых под стражей. По ее словам, обвиняемые, находясь на свободе, обладая денежными средствами и загранпаспортами, могут скрыться от следствия, угрожать и воздействовать на свидетелей, а также предупредить неустановленных соучастников о проведении в отношении них оперативных мероприятий.

Ранее НСН сообщала, что МВД предъявило официальное обвинение совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Им вменяется организация преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. Подобные обвинения выдвинуты против экс-главы компании «Интэкс» Артура Максидова. Его задержали с Магомедовыми в марте этого года. Все они вину отрицают, отмечая, что сами выявили один из преступных эпизодов, который им инкриминируют. Речь идет о хищении в «Объединенной зерновой компании».

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