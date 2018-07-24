Магазин электроники заинтересовал налоговиков и силовиков

Сотрудники ФНС и ФСБ выявили нарушения в работе популярного интернет-магазина электроники, передает RT.

Ритейлер не использует онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с июля 2017 года. Полученная выручка в налоговой отчётности не фиксировалась, а налоги с неё не исчислялись и не уплачивались.

Уточняется, что в ходе обысков в офисе компании потвердили налоговые нарушения.

Вероятно, в этом сообщении речь идет об онлайн-магазине «Плеер.ру», который ранее сообщил о приостановке работы.