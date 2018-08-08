Мадуро рассказал, что за его жизнь организаторы покушения посулили 50 млн долларов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за его убийство организаторы покушения обещали 50 млн долларов. По его словам, в покушении участвовали 11 человек, передает РИА Новости.

Мадуро также сообщил, что среди организаторов может быть один из руководителей оппозиции Хулио Борхес, живущий в Колумбии, передает RT.

Лидер Венесуэлы также заявил, что организаторы живут в американском штате Флорида, и призвал США раскрыть связи тех, кто причастен к покушению на него, пишет «Газета.ру».

Покушение на Мадуро произошло 4 августа во время военного парада. Организаторы планировали сделать это с помощью дронов, начиненных взрывчаткой. Один из них взорвался, не долетев до Мадуро, произносившего в эти минуты речь. Второй столкнулся со стеной здания. Сам президент остался цел, пострадали несколько гвардейцев.