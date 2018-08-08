Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

Мадуро рассказал, что за его жизнь организаторы покушения посулили 50 млн долларов

8 Августа 2018 в 09:18
Мадуро рассказал, что за его жизнь организаторы покушения посулили 50 млн долларов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за его убийство организаторы покушения обещали 50 млн долларов. По его словам, в покушении участвовали 11 человек, передает РИА Новости.

Мадуро также сообщил, что среди организаторов может быть один из руководителей оппозиции Хулио Борхес, живущий в Колумбии, передает RT.

Лидер Венесуэлы также заявил, что организаторы живут в американском штате Флорида, и призвал США раскрыть связи тех, кто причастен к покушению на него, пишет «Газета.ру».

Покушение на Мадуро произошло 4 августа во время военного парада. Организаторы планировали сделать это с помощью дронов, начиненных взрывчаткой. Один из них взорвался, не долетев до Мадуро, произносившего в эти минуты речь. Второй столкнулся со стеной здания. Сам президент остался цел, пострадали несколько гвардейцев.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.