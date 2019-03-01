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Венесуэла переводит офис нефтяной PDVSA в Москву

1 Марта 2019 в 14:14
Венесуэла переводит офис нефтяной PDVSA в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение перевести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом объявила вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес после переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает Интерфакс.

Родригес подчеркнула, что Каракас будет предпринимать всё необходимое для того, чтобы гарантировать защиту и возврат своих законных активов «в тех странах, где это необходимо».

Ранее Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении крупнейшей в Венесуэле государственной нефтегазовой компании. Вашингтон запретил переводить ей средства от реализации нефти в США. Причём в штатах продаётся большая часть «чёрного золота», экспортируемого PDVSA. Блокирована также собственность компании на территории США.

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