Венесуэла переводит офис нефтяной PDVSA в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение перевести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом объявила вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес после переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает Интерфакс.

Родригес подчеркнула, что Каракас будет предпринимать всё необходимое для того, чтобы гарантировать защиту и возврат своих законных активов «в тех странах, где это необходимо».

Ранее Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении крупнейшей в Венесуэле государственной нефтегазовой компании. Вашингтон запретил переводить ей средства от реализации нефти в США. Причём в штатах продаётся большая часть «чёрного золота», экспортируемого PDVSA. Блокирована также собственность компании на территории США.