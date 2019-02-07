Мадуро и Гуайдо просят вмешаться в ситуацию в Венесуэле Папу Римского

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США ведут проработку сценариев по силовой смене власти в Венесуэле. Она сослалась на СМИ, которые зафиксировали разворачивание единого командного пункта так называемой гуманитарной операции. Ее Захарова назвала «гуманитарной интервенцией».
Как уточняет РИА ФАН, российский дипломат добавила, что США не пытаются вернуть в страну демократию.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил на пресс-конференции НСН, что смена власти в Венесуэле не будет трагедией для России.