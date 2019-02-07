Мадуро и Гуайдо просят вмешаться в ситуацию в Венесуэле Папу Римского

Лидер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, обратился за посредничеством в урегулировании конфликта в стране к Папе Римскому Франциску. Ранее за помощью в «облегчении диалога» противоборствующих в Боливарианской Республике сторон обратился и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США ведут проработку сценариев по силовой смене власти в Венесуэле. Она сослалась на СМИ, которые зафиксировали разворачивание единого командного пункта так называемой гуманитарной операции. Ее Захарова назвала «гуманитарной интервенцией».

Как уточняет РИА ФАН, российский дипломат добавила, что США не пытаются вернуть в страну демократию.