Лыжники из России пропустят Паралимпиаду в Пхенчхане

Мужская сборная России по лыжным гонкам не получила ни одной лицензии на Паралимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее в марте. Как сообщает ТАСС, в этом случае россияне не смогут выступить на Играх даже в нейтральном статусе.

В Международном паралимпийском комитете (МПК) добавили, что российская женская команда по лыжным гонкам, в частности, может получить максимум 14 лицензий.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что МПК принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 лишь в нейтральном статусе.

Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта.