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Лыжницы из РФ заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

4 Марта 2019 в 08:12
Лыжницы из РФ заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде
ФОТО: Известия/Алексей Майшев

Российские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Награду высшей пробы завоевала Алиса Жамбалова, серебро – у Екатерины Смирновой, бронзовую награду выиграла Яна Кирпиченко. При этом, как отмечают «Известия», наша национальная команда уверенно лидирует в медальном зачете по итогам первого дня Универсиады. В активе сборной 15 наград — пять из них высшего достоинства.

Добавим, зимние Всемирные студенческие игры проходят в нашей стране впервые, их талисманом стала сибирская лайка. В общей сложности со 2 по 12 марта спортсмены разыграют 76 комплектов наград.

Ранее депутат Госдумы РФ, член Исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев рассказал НСН о том, как проведение матча женских и мужских сборных на Универсиаде в Красноярске поможет признать русский хоккей олимпийским видом спорта.

 

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