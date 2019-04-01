Люди с временной пропиской не смогут голосовать на выборах в МГД

Люди с временной регистрацией не смогут проголосовать на выборах в Московскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

В сообщении уточняется, что отдать свой голос смогут только граждане, которые имеют постоянную московскую прописку. Уточняется, что необходимые поправки могут быть приняты только после выборов 8 сентября. Даже если на федеральном уровне их примут до этого, необходимые изменения в избирательный кодекс Москвы смогут утвердить уже после выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва - не раньше осени 2019 г.

«Внести изменения в выборное законодательство - требование Конституционного суда. Именно поэтому был подготовлен проект федерального закона. Он позволит участвовать в голосовании россиянам, не имеющим прописки по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания в определенном регионе не позднее, чем за три месяца до дня выборов. Для этого им нужно будет подать заявление о голосовании по месту нахождения («мобильный избиратель»)», - уточняется в материале.

В своем телеграм-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что решение было принято в прошлую пятницу.

«Пятница прошла в дискуссиях, объяснениях и согласованиях. Итог – имеющие временную регистрацию в Москве не будут иметь права голоса на выборах в Московскую городскую думу в сентябре 2019 года», - рассказал Венедиктов.

На данный момент Мосгоризбирком утвердил только концепцию проекта. Она предусматривает возможность проголосовать гражданам без прописки по месту жительства не раньше 2023 г.