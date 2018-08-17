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«Люди неспокойные»: Госдума ответила на предложение депутата Рады ввести визы для россиян

17 Августа 2018 в 12:11
«Люди неспокойные»: Госдума ответила на предложение депутата Рады ввести визы для россиян

Предложение депутата Рады Украины Юрия Чижмаря о необходимости ввести визовый режим с Россией связано с приближением парламентских выборов на Украине. Как пишет RT, такое предположение высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. По его словам, сейчас «в украинском парламенте и во власти люди неспокойные».

Кроме того, он выразил надежду на то, что руководство Украины не допустит таких мер – «разум всё же должен победить».

Как напоминает Ura.ru, ранее сегодня стало известно, что депутат Верховной рады Юрий Чижмарь заявил, что россиян, которые собираются посещать Украину, следует обязать получать визу. Сейчас между Россией и Украиной действует безвизовый режим. Однако с 1 января 2018-го Киев ввел биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают украинскую границу.

 

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