Людей эвакуировали из здания в Черемушках из-за угрозы взрыва

Эвакуация людей проведена из административного здания на юго-востоке столицы в связи с угрозой взрыва, сообщает Агентство «Москва».

Речь идет о двухэтажном административном здании по адресу: ул. Профсоюзная, д. 27, корп. 1.

На месте работают кинолог и представители экстренных служб.

Ранее НСН сообщала, что персонал и гостей отеля «Молодежный», расположенного по адресу: Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1 в районе Тимирязевский, эвакуировали после звонка анонима о минировании здания.

Телефонный терроризм — заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте или преступлении посредством телефонного вызова.