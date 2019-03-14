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Любитель наци. СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти

14 Марта 2019 в 10:23
Любитель наци. СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти

Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное дело в отношении главы Института национальной памяти Украины, историка Владимира Вятровича. Его обвиняют в реабилитации нацизма, сообщили RT в СК РФ.

Как отмечают в надзорном ведомстве, Вятрович на протяжении последних пяти лет постоянно отрицает факты, связанные с военными преступниками, ранее установленными приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

В частности, он ставит под сомнение принадлежность украинских националистических формирований времен Великой Отечественной войны к войскам СС, а также их участие в военных преступлениях против мирных граждан.

«Действия такого рода, тем более со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов, вызывают недоумение, и лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание»,- цитирует  РЕН ТВ официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Ранее на Украине официальным праздником был объявлен день рождения Степана Бандеры - главы «Организации украинских националистов» (деятельность запрещена на территории РФ). Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН назвал это попыткой попиариться национальной идеей.


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