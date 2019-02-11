«Лысый» Трамп рассмешил соцсети

Обработанный в фоторедакторе снимок президента Соединённых Штатов Америки позабавил социальные сети. Его опубликовал один из пользователей Twitter. На фото Дональд Трамп оказался лысым и без привычного загара.
Как отмечает Ura.ru, эта публикация за два с небольшим дня набрала уже больше 67 тысяч лайков и 23 тысячи репостов. В комментариях некоторые пользователи подхватили идею и начали публиковать свои варианты «отредактированного» главы Белго дома, а также видеошаржи.
Как пишут «Дни.ру», некоторые сравнивают «натурального» Трампа с известными злодеями из фильмов, другие – с советским генеральным секретарём и даже рисовым пудингом.