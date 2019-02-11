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«Лысый» Трамп рассмешил соцсети

11 Февраля 2019 в 09:12
«Лысый» Трамп рассмешил соцсети

Обработанный в фоторедакторе снимок президента Соединённых Штатов Америки позабавил социальные сети. Его опубликовал один из пользователей Twitter. На фото Дональд Трамп оказался лысым и без привычного загара.

Как отмечает Ura.ru, эта публикация за два с небольшим дня набрала уже больше 67 тысяч лайков и 23 тысячи репостов. В комментариях некоторые пользователи подхватили идею и начали публиковать свои варианты «отредактированного» главы Белго дома, а также видеошаржи.

Как пишут «Дни.ру», некоторые сравнивают «натурального» Трампа с известными злодеями из фильмов, другие – с советским генеральным секретарём и даже рисовым пудингом.


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