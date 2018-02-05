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Лысых ежей в Англии откармливают кошачьей едой

5 Февраля 2018 в 18:50
Лысых ежей в Англии откармливают кошачьей едой
Фото: zoolandy.ru

В Великобритании жители города Бридлингтон нашли на улице и спасли двух ежат, которые родились без иголок. Животных отправили в приют, где ветеринары кормят их кошачьей едой, сообщает издание Metro. В корме содержатся железосодержащие добавки, которые могут вызвать рост колючек у ежей.

Без иголок в живой природе ежата не смогут обороняться от хищников и погибнут. По мнению специалистов из приюта, отсутствие иголок объясняется нехваткой цинка в организме. На волю животных выпустят только в том случае, если у ежей вырастут иголки, пишет Лента.ру.

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