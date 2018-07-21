Лёв связал проигрыш немцев на ЧМ-2018 с «отсутствием настроения»

Немецким футболистам необходимо вернуть ощущение радости, страсти и веселья, связанные с игрой за сборную Германии, тогда у них все получится. Такое мнение высказал главный наставник «Бундестим» Йоахим Лёв.

«Два особо важных момента заключаются в отношении к игре и настроении», - цитирует Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Тренер отметил, что провел дискуссию с руководством DFB в минувшую пятницу. Беседа прошла в конструктивном ключе, руководство поддержало предложенный тренерским штабом план на будущее и выбранный курс.

На прошедшем в России ЧМ-2018 по футболу немцы, которые заявились к участию в статусе действующих чемпионов мира, не смогли выйти их группы. В рамках группового этапа команда Лёва проиграла Мексике и Южной Корее, пишет РИА Новости.