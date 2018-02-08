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Лётчика Филипова, погибшего в Сирии, похоронили в Воронеже

8 Февраля 2018 в 18:55
Лётчика Филипова, погибшего в Сирии, похоронили в Воронеже

Летчик Роман Филипов, погибший в Сирии, похоронен в Воронеже. Как сообщает РИА Новости, церемония прощания прошла в Доме офицеров военного городка. Отпевание состоялось в часовне на Коминтерновском кладбище. Филипова предали земле под гимн России и залпы караула на Аллее почетной славы рядом с братской могилой военных летчиков.

Роман Филипов родился в 1984 году в Воронеже в семье летчика, окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Штурмовик Су-25 майора Филипова был сбит 3 февраля в Сирии при облете зоны деэскалации «Идлиб». Офицер катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле, он подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Тело майора удалось вернуть на Родину благодаря российской военной разведки и помощи Турции. Указом президента Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России.

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