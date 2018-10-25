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Лужков назвал ерундой рейтинг самых богатейших женщин России

25 Октября 2018 в 15:24
Лужков назвал ерундой рейтинг самых богатейших женщин России

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков раскритиковал рейтинг, который был составлен журналом Forbes. Согласно этому рейтингу самой богатейшей женщиной России вновь стала супруга Лужкова Елена Батурина. По мнению экс-мэра, реальный рейтинг абсолютно отличается от составленного журналом.

«Я думаю, что это всё полная ерунда. Они не располагают реальными данными. Ничего похожего в реальности не было и нет», — приводит цитату Лужкова RT.

Напомним, ранее рейтинг самых влиятельных россиян, составленный журналом Forbes, в эфире НСН прокомментировал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв. По его мнению при просмотре таких рейтингов, необходимо учитывать, что Forbes в первую очередь составляет его, основываясь на экономических аспектах.
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