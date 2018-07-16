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Лувр переодел Мону Лизу в честь победы сборной в ЧМ-2018

16 Июля 2018 в 11:40
Лувр переодел Мону Лизу в честь победы сборной в ЧМ-2018

Лувр поздравил сборную Франции с победой в финале чемпионате мира по футболу 2018 года, опубликовав «спортивную» версию картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». На ней Джоконда одета в футболку национальной сборной, пишет «Газета.ру». Новая версия работы знаменитого мастера эпохи Возрождения появилась в твиттере парижского музея.

В воскресенье в Москве завершился чемпионат мира по футболу 2018. Его победителем стала сборная Франции, которая в финале обыграла со счетом 4:2 команду Хорватии, передает RT.

 

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