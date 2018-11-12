Лусинэ Геворкян рассказала «Подъёмникам» о съёмках клипа на презентации альбома

Рабочая неделя начинается вместе «НАШим Радио» в боевом режиме! Встречать начало дня вместе с ведущими утреннего шоу «Подъёмники» 12 ноября приехала фронтвумен группы «LOUNA» Лусинэ Геворкян.

17 ноября в столичном клубе «Adrenaline Stadium» состоится презентация пятого студийного альбома группы под названием «Полюса». Лусинэ Геворкян сообщила слушателям НАШЕго, что во время концерта будут проходить съёмки клипа на песню «Огня», поэтому чем стихийнее все будет происходить в зале, тем лучше.

«Круто, когда реально все стихийно, от души, и люди хотят рубиться, потому что самые нужные съемки будут происходить прямо посередине слэма», - рассказала фронтвумен группы.

Впрочем, Лусинэ Геворкян уточнила, что презентация нового альбома будет организована достаточно классически, потому что все неожиданные решения (как их назвала Лу, «всю байду нелепых сюрпризов») группа «LOUNA» решила оставить до мая – именно тогда коллектив будет праздновать свое 10-летие.

Обсудили «Подъёмники» и остальные новости коллектива: грядущий релиз второго англоязычного альбома группы «Panopticon», выпуск нового мерча группы, особенности составления графика гастрольных туров и даже площадки, которые предпочитает сама Лусинэ.

«Мне, как человеку, вышедшему из металла, больше нравятся удлиненные площадки с низким потолком, чтобы звук был плотненький. Такие вечерины проходят прям горячо», - поделилась своими наблюдениями фронтвумен.

Заходите на сайт nashe.ru и в социальные сети радиостанции, чтобы узнать: каким образом из нового альбома «Полюса» выбиралась песня, на которую снимали клип, как однажды группа «LOUNA» поссорилась с одним из давних друзей из собственного саппорта, и почему Лусинэ Геворкян не понравилось выступать в алматинском клубе «Жесть».