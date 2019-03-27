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Лунгин назвал «мракобесием» запрет на показ фильма «Братство» 9 мая

27 Марта 2019 в 18:59
Лунгин назвал «мракобесием» запрет на показ фильма «Братство» 9 мая

Режиссер Павел Лунгин прокомментировал предложение запретить выход его фильма «Братство» про Афганистан 9 Мая. Он заявил, что предложение сенатора Игоря Морозова – «мракобесие».

Режиссер рассказал, что сенатор попросил показать ему по-дружески и Лунгин пошел ему на встречу. Однако, на показ пришли люди, которые были изначально настроены негативно.

По мнению Лунгина, такая человеческая реакция бывает только у тех, кто боится правды, объективности и чужого мнения.

Режиссер уточнил, что, на самом деле, его фильм наполнен «глубокой любовью и уважением к людям, которые воевали в Афганистане».

Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов предложил перенести премьеру фильма «Братство» Павла Лунгина с 9 мая. Кинолента рассказывает о войне в Афганистане, сообщает РИА ФАН. Морозов заявил,что на этом фильме нельзя воспитывать молодежь.

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