Лукашевич озвучил условия для возвращения российских военных в СЦКК

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Участие России в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня может быть восстановлено при соблюдении определенных условий. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в пятницу, 2 февраля.



Так, по его словам, необходимо согласовать и утвердить регламент работы СЦКК, в котором прописан правовой статус сотрудников. Кроме того, российским военным должны быть обеспечены нормальные условия работы, «не хуже, чем наблюдателям СММ», уточнил Лукашевич. Кроме того, должен быть установлен нормальный порядок въезда и выезда на Украину, сообщает РИА Новости.

«Естественно, не может быть речи о работе российских военных на Украине в качестве представителей «страны агрессора», - подчеркнул в своем заявлении Лукашевич.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские офицеры могут вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины при обеспечении Киевом нормальных условий их работы.