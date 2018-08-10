Лукашено уличил Россию в «варварском» отношении к «Гомсельмашу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Российскую Федерацию в «варварском поведении» по отношению к братской республике. Он заявил, что Москва не соблюдает обязательства в рамках Евразийского экономического союза. Эту тему белорусский лидер поднял во время посещения предприятия «Гомсельмаш».

«Россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — приводит слова Лукашенко государственное информационное агентство БЕЛТА. Для сравнения он напомнил, что сама Россия упрекают американцев и Евросоюз в создании «неконкурентного преимущества». Лукашенко пообещал обсудить эту тему с президентом России.

Президент Белоруссии отметил, что хочет сохранить «Гомсельмаш» в непростых условиях. Он обвинил Россию в субсидировании «Ростсельмаша» в нарушение договоренностей в рамках ЕАЭС, а западные страны – в продвижении своей сельскохозяйственной техники.

Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» — белорусский производитель комбайнов и другой сельхозтехники, расположенный в Гомеле.