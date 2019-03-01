Лукашенко согласился на общую с Россией валюту

Белоруссия не будет возражать против введения общей валюты с Россией, однако это должна быть совершенно новая денежная единица - ни российский, ни белорусский рубль. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он также полагает не важным, где будет расположен эмиссионный центр по выпуску объединённого нового рубля. Лукашенко предложил разместить его в Санкт-Петербурге.
RT Лукашенко.
Белорусский лидер также особо подчеркнул, что двум странам надо активно продолжать дальнейшее сближение.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН ранее прокомментировал переход на единую валюту.