Лукашенко пообещал стать для США самым надёжным партнёром

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может стать самым надёжным и искренним партнёром Соединённых Штатов. Об этом он заявил в ходе встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, передаёт RT .



«Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надёжными, честными и искренними партнёрами», — заявил белорусский лидер.

По его словам, если Белоруссия что-то пообещает, то исполнит это даже себе в ущерб.

Как передает Ura.ru , Лукашенко также подчеркнул, что именно из-за этой принципиальной позиции многие страны хорошо относятся к Минску.

Ра нее белорусский политолог Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему сам Лукашенко не верит в свои слова о разрешении конфликта на Донбассе тремя «братскими народами».