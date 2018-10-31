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Лукашенко пообещал стать для США самым надёжным партнёром

31 Октября 2018 в 16:39
Лукашенко пообещал стать для США самым надёжным партнёром

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может стать самым надёжным и искренним партнёром Соединённых Штатов. Об этом он заявил в ходе встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, передаёт RT.

«Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надёжными, честными и искренними партнёрами», — заявил белорусский лидер.

По его словам, если Белоруссия что-то пообещает, то исполнит это даже себе в ущерб.

Как передает Ura.ru, Лукашенко также подчеркнул, что именно из-за этой принципиальной позиции многие страны хорошо относятся к Минску.

Ра нее белорусский политолог Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему сам Лукашенко не верит в свои слова о разрешении конфликта на Донбассе тремя «братскими народами».

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