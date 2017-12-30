Лукашенко похвалил западных украинцев за трудолюбие и порядочность

Жители Западной Украины трудолюбивые и порядочные, с ними просто нужно уметь наладить диалог. Такое мнение высказал в беседе с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал президент Белоруссии, слова которого приводит РИА Новости.

Также Лукашенко заявил о том, что конфликт в Донбассе необходимо как можно скорее урегулировать.

Ранее белорусский лидер утверждал, что если бы Россия не вмешалась в сирийский конфликт, то арабская республика перестала бы существовать, пишут «Известия».