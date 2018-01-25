Лукашенко отменил «налог на тунеядцев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, который отменяет так называемый налог на «тунеядцев», сообщает РИА «Новости».

В апреле 2015 года Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Это решение вызвало массовые протесты в Белоруссии.

В начале 2017 года в крупных городах Белоруссии прошли массовые несанкционированные протесты против взимания «налога на тунеядство». Налог заплатили лишь около 10% из примерно 470 тысяч человек, которым в 2016 году были разосланы извещения об оплате , что «стало неожиданностью для властей». После протестов, закон снова направили на доработку, однако полностью он не был отменён. По словам экономистов, закон принесёт лишь убытки государству.

В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

С 1 января следующего года неработающие граждане будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости, конкретный перечень услуг поручено определить правительству.