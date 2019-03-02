Лукашенко объяснил, почему не признал независимость Абхазии

Главной причиной отказа признания суверенитета Абхазии стали угрозы экс-генсека НАТО Хавьера Солана президенту Белоруссии Александру Лукашенко погрузить его страну в международную изоляцию. Белорусский лидер рассказал об этом 1 марта на встрече с журналистами в Минске.

«Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне, диктатору, приехал Хавьер Солана», - сообщил Лукашенко.

По словам белорусского президента, экс-глава НАТО пригрозил ему отключить Белоруссию от международной банковской системы в случае признания независимого статуса Абхазии.

Лукашенко рассказал о том, что обсудил проблему с Дмитрием Медведевым, который на тот момент являлся президентом России, но не нашел понимания с его стороны.

Напомним, независимость от Грузии Абхазия провозгласила в 1994 году по итогами грузино-абхазского конфликта. Суверенитет страны признают пять стран-участниц ООН, а также четыре частично признанных государства.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с НСН рассказал, какое отношение Абхазия имеет к созданию в Грузии таможенных пунктов с Россией.