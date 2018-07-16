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Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

16 Июля 2018 в 08:55
Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

Лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018 признан полузащитник хорватской сборной Лука Модрич. Лучшим молодым игроком мундиаля назван нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе, пишет Life.ru.

Лучшим вратарем мундиаля признан бельгиец Тибо Куртуа, а лучшим бомбардиром футболист сборной Англии Гарри Кейн, отмечает Газета.ру.

Отличившиеся футболисты получили свои награды перед вручением Кубка мира на московском стадионе «Лужники» после финального матча между сборными Хорватии и Франции, по итогам которого уже второй раз чемпионами стали французы.

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