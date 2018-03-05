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Лучших наставников страны отметят специальным знаком

5 Марта 2018 в 12:02
Лучших наставников страны отметят специальным знаком

Президент России Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество». Им будут награждать за личные заслуги на протяжении не менее 5 лет.

Почетный знак будут вручать лучшим наставникам подрастающего поколения из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, преподавателей, медицинских сотрудников, а также деятелей культуры и искусства.

Новый знак «За наставничество» представляет собой круглую медаль, диаметром чуть более 30 мм и должен носиться на правой стороне груди, пишет RT. А его миниатюрная копия - на левой стороне груди. Сам знак выполнен из серебра с позолотой.

Ранее первый замглавы Администрации Президента страны Сергей Кириенко, выступая на открытии форума «Наставник» в Москве, призвал сделать его ежегодным.

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