Лучшие работы конкурса плакатов по теме выборов покажут в Музее современной истории РФ

Общероссийский народный фронт 1 марта подведёт итоги конкурса плакатов по теме президентских выборов. Об этом во время пресс-конференции рассказала сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. Стоит отметить, что победителей ждут призы, также они смогут принять участие в Медиафоруме ОНФ.

Оценивать конкурсные работы будут известные деятели культуры и искусства, а также общественные деятели. Лучшие плакаты можно будет посмотреть 12 марта в Музее современной истории России, при поддержке которого проходит конкурс.

Подать заявку на участие может любой желающий до 20 февраля. Всего планируется отобрать 50 победителей в трёх номинациях (в том числе «школьники и студенты», «профессиональные художники» и «любители»). Подробности можно узнать на сайте конкурса.