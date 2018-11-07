Луценко подал обещанное заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал президенту республики Петру Порошенко прошение об отставке. Это подтвердила пресс-секретарь главы надзорного ведомства Лариса Сарган, передает RT . О том, как отреагировал Порошенко на заявление пока неизвестно.

Луценко объявил, что собирается уходить, во вторник, 6 ноября, во время выступления в Верховной раде с отчётом о расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк. Советницу мэра Херсона неизвестные облили кислотой вечером 31 июля, в начале ноября она скончалась в больнице. Тогда Луценко обосновал свое решение об отставке с обвинениями в его адрес в некачественном расследовании этого нападения, отмечают Известия .

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН связал отставку Луценко с кадровыми играми Порошенко накануне выборов.