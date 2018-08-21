Луценко не хочет быть президентом Украины

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не планирует баллотироваться в президенты в марте 2019 года. Об этом он заявил «Украинской правде». При этом Луценко не исключил, что примет участие в парламентских выборах следующей осенью, передает «Синьхуа».

53-летний Юрий Витальевич Луценко - украинский государственный деятель, генеральный прокурор Украины с 12 мая 2016 года.

Активный деятель акции «Украина без Кучмы», «Оранжевой революции» и Евромайдана. Народный депутат Украины IV созыва (2002-2005), министр внутренних дел Украины (февраль 2005 - декабрь 2006, декабрь 2007 - январь 2010), народный депутат Украины VI созыва (2007), народный депутат Украины VIII созыва (с 27 ноября 2014 по 12 мая 2016 года).