Лоза о Самойловой: Пробить на жалость можно было и с русской песней

Музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал выступление певицы Юлии Самойловой на «Евровидении-2018».

10 мая Самойлова выступила во втором полуфинале песенного конкурса, но исполненная ею композиция «I Won't Break» не набрала достаточного количества голосов, чтобы двигаться дальше. По мнению Лозы, в этом виноваты российские телевизионные боссы, которые не думают о собственной культуре, а «подбирают крохи с европейского медийного стола».

«Сейчас вовсю декларируется, что задачи победить перед Юлей не ставилось, что для нее пропуск в финал уже был пределом мечтаний. Но тогда какой смысл был в очередной раз облизывать англичан? Пробить на жалость можно было и с песней на родном языке и номером, сделанном силами россиян!» — написал Лоза в Facebook.



Говоря о самой исполнительнице, Лоза добавил, что требовать от нее больше, чем она показала на «Евровидении», просто бесчеловечно.

«Я пожелал девушке здоровья и похвалил за мужество, ведь половину песни она всё-таки осилила. Ну а требовать от неё большего было бы бесчеловечно, ведь она физически неспособна полноценно петь, так как в силу особенностей заболевания не может набрать в лёгкие достаточное количество воздуха», - написал Лоза.

Раннее стало известно, что Алла Пугачева пыталась отговорить Юлию Самойлову от участия в «Евровидении» в Лиссабоне, однако она не послушала совета примадонны. Сама Самойлова неоднократно заявляла, что выступить на «Евровидении» - ее мечта. В 2017 году она была заявлена в качестве участницы от России, но Киев внес девушку в списки невъездных из-за посещения Крыма.