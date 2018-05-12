Воскресенье
13 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Горячие новости

Лоза о Самойловой: Пробить на жалость можно было и с русской песней

12 Мая 2018 в 19:00
Лоза о Самойловой: Пробить на жалость можно было и с русской песней

Музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал выступление певицы Юлии Самойловой на «Евровидении-2018».

10 мая Самойлова выступила во втором полуфинале песенного конкурса, но исполненная ею композиция «I Won't Break» не набрала достаточного количества голосов, чтобы двигаться дальше. По мнению Лозы, в этом виноваты российские телевизионные боссы, которые не думают о собственной культуре, а «подбирают крохи с европейского медийного стола».

«Сейчас вовсю декларируется, что задачи победить перед Юлей не ставилось, что для нее пропуск в финал уже был пределом мечтаний. Но тогда какой смысл был в очередной раз облизывать англичан? Пробить на жалость можно было и с песней на родном языке и номером, сделанном силами россиян!» — написал Лоза в Facebook.

Говоря о самой исполнительнице, Лоза добавил, что требовать от нее больше, чем она показала на «Евровидении», просто бесчеловечно.

«Я пожелал девушке здоровья и похвалил за мужество, ведь половину песни она всё-таки осилила. Ну а требовать от неё большего было бы бесчеловечно, ведь она физически неспособна полноценно петь, так как в силу особенностей заболевания не может набрать в лёгкие достаточное количество воздуха», - написал Лоза.

Раннее стало известно, что Алла Пугачева пыталась отговорить Юлию Самойлову от участия в «Евровидении» в Лиссабоне, однако она не послушала совета примадонны. Сама Самойлова неоднократно заявляла, что выступить на «Евровидении» - ее мечта. В 2017 году она была заявлена в качестве участницы от России, но Киев внес девушку в списки невъездных из-за посещения Крыма.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.