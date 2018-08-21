Лондонская полиция отказалась считать стрельбу в городе терактом

Лондонская полиция не признала террористическим актом стрельбу на северо-западе британской столицы, в результате которой пострадали три человека. Об этом говорится на официальной странице правоохранительных органов в Twitter, сообщает Газета.ру.

«Инцидент не связан с террором», - заявили в полиции.

Напомним, стрельба произошла около станции метро Кингсбери. В результате ранения получили три человека. В настоящий момент полиция находится на месте происшествия, а пострадавших доставили в больницу, пишет RT. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.