Лондон требует от жены банкира Гаджиева объяснить трату $22 млн фунтов

Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой Лондон применил новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Национальные СМИ уточняют, что были арестованы ювелирные изделия на 400 тысяч фунтов. Мера была принята в рамках выяснения источников доходов. Супруга банкира предположительно потратила 16 миллионов фунтов в лондонском универмаге.
Власти Великобритании требуют объяснения происхождения столь значительной суммы. Также полиция выяснить, где Гаджиева взяла деньги на приобретение в Лондоне недвижимости общей стоимостью в 22 миллиона фунтов.
Сейчас гражданка Азербайджана находится в следственном изоляторе. RT напоминает, сам Джахангир Гаджиев в 2016 году был признан виновным в финансовых махинациях и осужден на 15 лет колонии.