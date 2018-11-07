Лондон требует от жены банкира Гаджиева объяснить трату $22 млн фунтов

Супруга экс-главы Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева арестована в Лондоне. Ее обвиняют в отмывании денег. Обсуждается вопрос её экстрадиции на Родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой Лондон применил новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Национальные СМИ уточняют, что были арестованы ювелирные изделия на 400 тысяч фунтов. Мера была принята в рамках выяснения источников доходов. Супруга банкира предположительно потратила 16 миллионов фунтов в лондонском универмаге.

Власти Великобритании требуют объяснения происхождения столь значительной суммы. Также полиция выяснить, где Гаджиева взяла деньги на приобретение в Лондоне недвижимости общей стоимостью в 22 миллиона фунтов.